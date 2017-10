Werkzaamheden Willemsbrug deels hervat in afwachting van asbestonderzoek

Werkzaamheden aan de Willemsbrug in Rotterdam zijn maandag weer opgepakt. Het onderzoek naar het asbesthoudende straalgrit gaat ook verder. De resultaten worden deze week verwacht, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Werklui zijn bezig met het schilderen van de leuningen en tuikappen. En ze brengen voorzieningen aan voor verlichting. Het gaat om werkzaamheden buiten de grote witte tent waar is gestraald.

Bij het stralen van de brug is gebruikgemaakt van een soort grit dat was vervuild met asbest. Toen dat bekend werd, is het werk stil gelegd.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de hoeveelheid asbest die was vrijgekomen bij het stralen "zeer klein" was, zo schreef wethouder Eerdmans eerder deze maand in een brief aan de gemeenteraad.

Deze week moeten de resultaten van nader onderzoek bekend worden. Dan wordt ook besloten of het stralen van de brug wordt hervat. Dat gebeurt dan wel met een ander straalmiddel.