Vier mannen veroordeeld voor belediging Feyenoorder Vejinovic

De rechter heeft maandagmiddag vier van de zeven bedreigers van Feyenoorder Vejinovic veroordeeld tot een boete. De mannen werden vorig jaar januari opgepakt nadat zij hem thuis hadden opgezocht en verwensingen hadden gedaan.

De vier veroordeelden moeten een boete betalen voor het beledigen van de voetballer, voor bedreiging zijn ze vrijgesproken. Voor de beledigingen betalen ze 200 euro boete, daarnaast moeten ze 50 euro aan Vejinovic betalen voor de immateriële schade en 90 euro voor de proceskosten die de voetballer heeft gemaakt.

Dat ze eerder kaarten hadden gestuurd naar de familie om excuses heeft een rol gespeeld in de uitspraak van de rechter, die het een 'uit de hand gelopen grap' noemde. De verdachten hadden diezelfde avond ook een andere vriend bezocht en hetzelfde gedaan.

De rechter achtte de betrokkenheid van de drie andere verdachten niet bewezen. Ook voor de doodsbedreigingen die zouden zijn gedaan, is geen bewijs. Van de vier veroordeelden zijn wel bekentenissen of bewijs van hun daad.

Gift KWF

Vejinovic is blij met de veroordeling en ziet het als een statement. De voetballer vindt de actie extra vervelend omdat de bedreigingen in privésfeer werden gedaan. Hij maakt het geld van de boete over naar KWF Kankerbestrijding, omdat de mannen met het woord kanker hadden gescholden.