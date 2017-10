Huiseigenaren met paalrot blij met lening via Funderingsfonds

Bewoner Donny Semeleer is blij met het Funderingsfonds

Rotterdamse woningeigenaren die te maken krijgen met paalrot kunnen sinds vandaag voor een lening aankloppen bij het Landelijk Fonds Funderingsherstel. De gemeente Rotterdam stort tot 2022 een half miljoen euro in het fonds. Het fonds kan een uitkomst zijn voor bewoners van het Kleiwegkwartier. Zij zien het schrikbeeld van de woningen aan de Margrietstraat voor zich waar huizen moeten worden afgebroken omdat de fundering te veel is aangetast.

Onderzoek

Donny Semeleer heeft een bovenwoning iets verderop in de Orchideestraat.Na onderzoek in 2015 hoorde hij dat er binnen jaar iets aan de fundering moest gebeuren, wil hij voorkomen dat ook zijn huis wordt afgebroken.“Door een lagere grondwaterstand zijn de funderingspalen droog komen te staan en die zijn aangetast door schimmels en zijn gaan rotten”, legt hij uit. De kosten kunnen oplopen tot een ton. “De eerste maanden heb ik wel even nodig gehad om dat te verwerken.”

Zelf betalen

Woningeigenaren draaien zelf op voor de kosten. Ze moeten in de meeste gevallen dus een lening afsluiten. Maar wie te weinig verdient om dat geld bovenop de bestaande hypotheek te lenen, of wiens woning ‘onder water’ staat, krijgt zo’n lening niet.

Het Funderingsfonds biedt daar een uitkomst voor. Bij dat fonds kunnen de woningeigenaren tegen een marktconform tarief lenen en in 30 jaar terugbetalen.



“Dat is wel een uitkomst”, zegt Donny Semeleer. “Want als je dat funderingsherstel niet kunt betalen is de uiterste consequentie dat je je woning uit moet, tegen een dumpprijs.”





Iedereen akkoord

In de Orchideestraat geldt het probleem aan beide kanten van de straat. Herstel heeft alleen zin als iedereen ermee akkoord gaat.

Aan de kant waar Semeleer woont hebben alle eigenaren besloten om funderingsherstel te laten uitvoeren. De eigenaren aan de andere kant overwegen om te wachten op een besluit om het grondwaterpeil te verhogen.



“Maar voordat dat zover is, is het misschien al te laat”, zegt Semeleer. Door het Funderingsfonds hoeft het geld in ieder geval geen struikelblok meer te zijn.