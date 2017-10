Alle parkeerdekken bij Kralingse Zoom weer open

De parkeergarage bij Kralingse Zoom

De parkeergarage bij metrostation Kralingse Zoom is dinsdag weer in zijn geheel open. De vierde verdieping was lange dicht wegens constructieproblemen. Er vielen stukjes beton uit het plafond.

Na reparaties is het gevaar nu geweken, laat een woordvoerder van bouwbedrijf Ballast Nedam weten. Er zijn nog enkele werkzaamheden nodig. Die zullen naar verwachting over een maand af zijn. Auto's kunnen wel weer op alle dekken parkeren. In 2013 waren er ook problemen in de garage. Toen brokkelden stukken beton af tijdens een periode van vorst.