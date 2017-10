Stadskantoor vol boze Schiedammers om dreigende bomenkap

Een volle zaal in het Stadskantoor in Schiedam

Een opmerkelijke avond maandag op het stadskantoor in Schiedam. Nog nooit eerder kwamen zoveel burgers naar een raadsbijeenkomst om hun ongenoegen te uiten. Ze zijn boos over het plan om 80 bomen te kappen aan de Westfrankelandsedijk.

De bomen moeten wijken voor een nieuw aan te leggen fiets- en voetpad. Langs de Westfrankelandsedijk moet een regionaal 'snel-fietspad’ komen met ernaast een extra breed pad voor wandelaars. Met meer dan honderd man lieten de Schiedammers weten dat een belachelijk plan te vinden.

Het protest maakte indruk, want de verantwoordelijke wethouders van Groen en Verkeer lieten weten dinsdag om tafel te gaan om het plan tegen het licht te houden.

Huib Sneep, deskundige op het gebied van bomen en infrastructuur en de starter van een petitie tegen de kap, was blij met deze uitkomst. "Als dit een bokswedstrijd was, dan hadden we de eerste ronde gewonnen."