Laatste roedeloods van ons land tijdelijk weg

De laatste roedeloods van ons land verdwijnt deze week uit Groot Ammers. Maar er is ook goed nieuws; over twee jaar komt het 19e-eeuwse Rijksmonument op dezelfde plaats terug.

Deze week wordt de vijftien meter lange schuur gedemonteerd en elders opgeslagen. Zo wordt voorkomen, dat hij beschadigd raakt bij het versterken van de Molenkade. Die voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen.

Het waterschap Rivierenland verwacht twee jaar bezig te zijn met verbreding en verhoging van de regionale waterkering. Daarbij worden ook een nieuwe sloot met natuurvriendelijke oevers en fiets- en wandelpaden aangelegd.



Roedeloodsen werden vroeger gebruikt door molenaars, voor de opslag van reserve-roedes. Een roede is een lange, stevige balk, die het hart vormt van twee van de vier wieken. Als die brak werd snel een nieuwe uit de loods gehaald.

Omdat de roedes zo lang zijn is ook de opslagloods lang en smal. De loods in Groot-Ammers hoort bij de vier molens langs de Molenkade en keert dus in 2019 op z'n plek terug. De laatste jaren liggen er overigens geen roedes opgeslagen, maar kano's.