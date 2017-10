Meer internationale studenten op Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam trekt meer internationale studenten. Het zijn er nu in totaal 5600, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

De stijging komt volgens de universiteit niet alleen doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. Ook Rotterdam als stad is populairder geworden in het buitenland.

De Erasmus Universiteit telt momenteel meer dan 115 nationaliteiten. Veruit de grootste groep is nog steeds de Duitse studenten (922), maar het aantal studenten uit landen als India, Noorwegen, Spanje en Vietnam neemt snel toe.

Zo waren op de Erasmus Universiteit in 2014 nog 48 studenten uit India, nu zijn dat er 349. Het aantal Vietnamese studenten is gegroeid van 18 in 2014 tot 67 nu. In totaal zitten er bijna 30.000 studenten op de Erasmus Universiteit Rotterdam.