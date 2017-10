Dordtse moeder overhandigt petitie om dood Anne Faber

Lydia de Jong uit Dordrecht overhandigt dinsdagmiddag de handtekeningen die zijn opgehaald na de dood van Anne Faber. Minister Blok van Justitie neemt de petitie rond 14.00 uur in Den Haag in ontvangst.

De Dordtse trok zich het lot van Faber aan en begon kort na de vondst van het lichaam de petitie. Die is door ruim 400.000 mensen getekend.

De Jong eist dat de politiek laat onderzoeken wat er is misgegaan en dat desnoods de wet wordt aangepast om herhaling te voorkomen.

Anne Faber verdween eind september. Ze werd twee weken later dood gevonden in Zeewolde. Er is iemand aangehouden die in een kliniek werd behandeld, onder meer omdat hij twee meisjes verkrachtte.