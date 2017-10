De politie heeft maandag een 27-jarige man uit Hoogvliet aangehouden. De man had op de A13 een vuurwapen gericht op een automobilist.

De dader kwam naast de auto van het slachtoffer rijden en trok een wapen. Degene die werd bedreigd belde vrijwel direct met de politie.

Agenten hielden kort daarna in Pijnacker een 27-jarige man uit Hoogvliet aan die aan het signalement voldeed. Het is niet bekend of de man het slachtoffer kende.