Gewonde bij steekpartij in Rotterdam

In een woning aan het Elegastpad in Oud-IJsselmonde in Rotterdam is dinsdagochtend een steekpartij geweest.

Iemand kwam op het politiebureau vertellen slachtoffer te zijn van een steekpartij. Meer details kon de politie nog niet delen. De politie onderzoekt wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en zoekt uit of er één of meerdere daders bij betrokken zijn.