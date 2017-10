Sven de Langen: veel geleerd van wethouder Hugo de Jonge

Donderdag wordt hij tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als opvolger van wethouder Hugo de Jonge. De 30-jarige Sven de Langen heeft er zin in. ''Hugo zei zelf: 'Jij moet dat gewoon doen', en dat voelde ook wel goed.''

De kersverse wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam was dinsdagochtend te gast in het programma Wakker op Radio Rijnmond.

De Langen is geboren en getogen in Rotterdam en zit al jarenlang in de lokale politiek, eerst in de deelraad IJsselmonde en later op het stadhuis aan de Coolsingel. In oktober 2016 werd hij daar uitgeroepen tot Politicus van het Jaar .

Naast het raadslidmaatschap werkt De Langen op de afdeling Samenleving bij de gemeente Zuidplas. ''Ik heb met mijn huidige werkgever goede afspraken gemaakt om te vertrekken.''

Hij spreekt vol lof over zijn voorganger in Rotterdam. ''Hugo is vastberaden, een echte doorzetter op politiek vlak. Dat wil ik ook wel gaan doen. Daarnaast is hij erg nauwkeurig.''

De Jonge wordt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte III. Zaterdag diende hij officieel zijn ontslag in bij burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Rotterdamse gemeenteraad.