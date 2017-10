Grootste shortsea roroschip ter wereld in Rotterdam aangekomen

Het is de grootste 'pont' ter wereld. De MV Celine kwam dinsdag aan in de Brittanniëhaven in de Europoort. Het roroschip is 234 meter lang en heeft een capaciteit van 7800 lijnmeter.

Roro staat voor roll-on-roll-off. Dat is een scheepstype met autodekken die met een klep af te sluiten zijn. Hierdoor kan allerlei rollende lading, zoals auto's, busjes, vrachtwagens of specifieke soorten rollende transporten aan en van boord rijden. Dat is sneller en goedkoper dan het inhijsen van lading. Het shortsea roroschip is van rederij CLdN en wordt ingezet op de route op Dublin - Zeebrugge - Rotterdam - Zeebrugge - Dublin.