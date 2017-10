Invallen in achttien geldkantoortjes Rotterdam-Zuid

Een van de binnengevallen panden

De politie is dinsdag bezig met een actie tegen het witwassen van crimineel verkregen geld in Rotterdam-Zuid. Er worden invallen gedaan in achttien Money Transfer-kantoren.

Aan de actie doen veel diensten mee, zoals de douane, OM, belastingdienst en gemeente Rotterdam. Ook een speurhond zoekt mee naar fout geld. De eigenaren worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. Via deze kantoren kan buiten het bancaire systeem om cash geld worden overgemaakt, ook naar het buitenland. In Rotterdam-Zuid zitten ongeveer zestig Money Transfer-kantoren. Er vinden naar schatting van justitie honderd tot honderdvijftig verdachte transacties per maand plaats. Het gaat dan om bedragen van meer dan 50.000 euro per dag.



TV Rijnmond was bij de invallen aanwezig. Later een reportage.