Minder illegalen richting Groot-Brittannië

Stena Line Hoek van Holland

De marechaussee heeft in het derde kwartaal van dit jaar 170 illegalen aangetroffen die vanuit Nederland als verstekeling de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken. Dat is een halvering ten opzichte van het kwartaal ervoor en het laagste aantal in een kwartaal sinds twee jaar, zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit jaar hebben tot nu toe 750 vreemdelingen geprobeerd de oversteek te maken, bijvoorbeeld als verstekeling in een vrachtwagen. Het merendeel (69 procent) heeft de Albanese nationaliteit, maar ook Afghanen, Vietnamezen en Irakezen wagen de oversteek, aldus het ministerie. De meeste pogingen (550) werden ondernomen vanuit Hoek van Holland, gevolgd door IJmuiden (120). Ook via Europoort en Vlissingen werd geprobeerd om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De marechaussee liet eerder al weten dat steeds minder mensen via Nederland de overtocht wagen, omdat er betere controles plaats zouden vinden.