Succes voor OM in Rotterdamse jihadistenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag succes geboekt in een rechtszaak tegen drie vermeende jihadisten. Twee Rotterdamse verdachten die zich waarschijnlijk in Syrië hebben aangesloten bij de gewapende strijd mogen bij verstek worden berecht.

Dat heeft de rechter bepaald op dringend verzoek van de officier van justitie.

Het belang voor de samenleving geeft volgens de rechtbank de doorslag boven het belang van de verdachten om aanwezig te kunnen zijn bij hun strafzaak.

Eerder wilde de rechtbank in Rotterdam in twee vergelijkbare, grote terroristenzaken nog niet aan de berechting van de verdachten beginnen omdat ze nog in het buitenland zijn.