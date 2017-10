Gemeente verklaart per ongeluk Rotterdammer Fred Marree dood

Foutje bedankt! Het was flink schrikken voor Rotterdammer Fred Marree. Zijn oude werkgever de gemeente Rotterdam heeft hem per ongeluk doodverklaard.

Fred Marree legt uit hoe is mis kon gaan. "Vorige week is helaas een nicht van mij overleden en via de begrafenisondernemer heb ik aangifte gedaan van haar overlijden. Kennelijk is er toen iets mis gegaan bij de gemeente", zegt hij dinsdag op Radio Rijnmond.

"Er is een akte van overlijden opgemaakt op mijn naam en dat heeft meer gevolgen dat je aanvankelijk denkt. Ik denk dat ze de namen hebben omgewisseld. Het is een kwalijke fout."

Veel excuses

Volgens Marree, zelf voormalig woordvoerder van de gemeente Rotterdam, hebben de ambtenaren wel excuses gemaakt, maar zijn daarmee de problemen nog niet voorbij:

"Ze hebben wel heel veel excuses gemaakt voor de fout. Maar vrijdagavond begon het gedonder toen mijn echtgenote van de sociale verzekeringsbank een brief kreeg

met condoléances met het overlijden van haar man en dat ze een nabestaandenuitkering kon aanvragen."

"Toen keek ik op mijnoverheid.nl hoe het er bij stond en inderdaad stond de akte van overlijden ook daar nog. Vandaag nog steeds trouwens", zegt Marree verder.

Mijn liefje was razend. Fred Marree

"Het is wel heel vreemd dat je dat zo ziet op internet. In het begin glimlach je, foutje bedankt, maar in dit geval is het toch wel vervelend. Mijn liefje was razend. We hebben al een overlijdensgeval in de familie en dan dit nog."

Niet bij elke organisatie wordt de fout goed opgepakt. "Gisterochtend heb ik maar het pensioenfonds gebeld en dan krijg je eerst een medewerker die het niet helemaal begrijpt. Dat snap ik. Dan vraag je een correctie op de brief die gestuurd is en dan zeggen ze dat ze die niet kunnen sturen."

"Uiteindelijk na veel ruggespraak te hebben gehouden, zeiden ze dat ik binnenkort een brief zal krijgen dat ik nog leef. Nou dat weet ik ook wel." Hij hoopt dat de aanpassing nu echt snel uitgevoerd gaat worden, maar stelt daar wel de nodige vraagtekens bij.

Fred Marree was jarenlang woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Vorig jaar ging hij met pensioen. Sinds die tijd verzorgt hij als vrijwilliger rondleidingen door de Maastunnel.