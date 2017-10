Tapia terug op trainingsveld bij Feyenoord

Renato Tapia heeft dinsdag de training bij Feyenoord hervat. De Peruviaan raakte vorige week zaterdag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle al snel geblesseerd aan de hamstring. Om die reden was hij tegen Shakhtar Donetsk en Ajax niet beschikbaar.

De middenvelder, die door de vele blessures in de defensie de laatste weken als verdediger werd gebruikt, zal zo goed als zeker nog niet inzetbaar zijn tegen de amateurs van Swift. Feyenoord speelt woensdag tegen de Amsterdamse hoofdklasser voor een plek in de derde ronde in de KNVB-beker. Sven van Beek, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden missen door blessures sowieso het bekertreffen met Swift.

Giovanni van Bronckhorst zal tegen Swift enkele basisspelers sparen. Onder andere Sam Larsson en Kenneth Vermeer beginnen zo goed als zeker in de basis tegen de club die in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi Vitesse verrassend wist te verslaan na strafschoppen.

Feyenoord-Swift begint woensdag om 20:45. Radio Rijnmond is er live bij tussen 20:00 en 23:00.