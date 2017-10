Taakstraf voor doodrijden au pair in Rotterdam

De rechter heeft een chauffeur uit Krimpen aan den IJssel een taakstraf van 240 uur gegeven voor een dodelijk ongeval. In februari 2015 werd op de Zwart Janstraat in Rotterdam een fietsster doodgereden.

Het 20-jarige meisje was een Franse au pair. De verdachte had gezegd dat hij haar niet had gezien bij het wegrijden met zijn vuilniswagen.

Maar volgens de rechter had de man als beroepschauffeur moeten begrijpen dat er ter plekke een gevaarlijke situatie was. Hij had daarom beter moeten opletten.

De rechter hield er rekening mee dat de man zelf ook psychische hulp nodig heeft gehad na het ongeluk en dat hij spijt heeft betuigd naar de Franse familie.