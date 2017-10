Wilders hekelt 'sharia-zwemmen' in Maassluis

PVV-voorman Geert Wilders heeft een bericht op Twitter gezet waarin hij stelt dat je kunt sharia-zwemmen in zwembad Dol-fijn in Maassluis. In het zwembad worden zwemlessen aangeboden aan allochtone vrouwen.

Volgens de manager Richard Ritmeester van het zwembad in Maassluis was de informatie op de website van het zwembad niet actueel. Op de site stond het woord 'allochtone' tussen haakjes, waardoor de suggestie werd gewekt dat alleen migrantenvrouwen in het zwembad welkom zijn. Zwemuurtje

"Dat klopt niet", zegt Ritmeester. "Het is gewoon een zwemuurtje voor vrouwen en er zijn op dat moment geen andere zwemlessen. Zo hebben we ook een zwemuurtje voor naturisten en ouderen met dementie." "Dat klopt niet", zegt Ritmeester. "Het is gewoon een zwemuurtje voor vrouwen en er zijn op dat moment geen andere zwemlessen. Zo hebben we ook een zwemuurtje voor naturisten en ouderen met dementie." Ritmeester heeft een reactie op de tweet van Wilders verzonden, maar kreeg heeft daar niets meer op gehoord.

Het zwembad heeft inmiddels ook de informatie op de site van het zwembad aangepast door het woord 'allochtone' te verwijderen. De tweet van Wilders werd bijna vierhonderd keer geretweet en ruim vierhonderd keer geliked.