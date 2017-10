Scholengemeenschap sluit gebouw in Hellevoetsluis

De Hellevoetse scholengemeenschap Helinium heeft één van de gebouwen gesloten. Het TPH 2-pand, dat wordt gedeeld met het Albeda College, heeft mogelijk dezelfde constructiefouten in de vloer als de parkeergarage in Eindhoven.

Het gebouw in Hellevoetsluis is in 2007 geopend. Het werd gebruikt voor de lessen van zowel het Helinium als Albeda. De lessen zijn voortgezet in andere panden op het terrein.

De gemeente heeft de scholengemeenschap op de hoogte gebracht van de mogelijke fouten. Inspectie door een deskundige moet meer duidelijkheid brengen.

''We hebben al die jaren niets gemerkt. En er is ook niets te zien'', zegt rector Van Tergouw. ''Maar we nemen geen enkel risico. Het pand blijft dicht tot een deskundige zijn oordeel heeft gegeven.''