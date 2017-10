Drie jaar cel voor serie-oplichter

Een man uit Rhoon die een groot aantal bejaarden had opgelicht, moet drie jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Rotterdam dinsdag bepaald.

De 29-jarige verdachte gebruikte steeds een babbeltruc: hij belde aan bij de slachtoffers en zei bijvoorbeeld dat hij CV-monteur was. Vervolgens nam hij waardevolle spullen en geld mee. De man was eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. Hij had geweigerd mee te werken aan gesprekken met de reclassering en was ook niet verschenen bij zijn eigen rechtszaak.