Man hindert bij reanimatie in Rotterdam-Zuid

Een dronken man is op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid aangehouden, omdat hij een arts hinderde. De arts was bezig met het geven van eerste hulp aan een man die onwel was geworden.

Ze ontdekte dat het slachtoffer geen hartslag had en begon direct met reanimeren. Volgens de politie is het slachtoffer daarna met hartslag in een politieauto naar het ziekenhuis gebracht. De vriend van het slachtoffer was er niet van gediend. Hij werd agressief en wilde spullen afpakken. Agenten waren er snel bij om de dronken Rotterdammer weg te halen en op te pakken. Een van de agenten raakte tijdens de aanhouding licht gewond. De agressieve man is na een nacht in de cel met een bekeuring naar huis gestuurd.