Gewonden bij grote brand in Spaanse Polder

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

In een bedrijfspand in de Spaanse Polder is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om een grote brand in het voormalige pand van Food Union aan de Vlaardingweg. Er zijn twee mensen gewond geraakt.

De brand ontstond in de kelder. Daar waren twee mensen. Bij beiden vloog het haar in de brand. Het bedrijf in groente en fruit ging twee jaar geleden failliet. Het pand is eerder dit jaar geveild.