Karsdorp kan eindelijk debuteren voor AS Roma

Rick Karsdorp zal woensdag eindelijk zijn debuut maken voor AS Roma. Trainer Eusebio Di Francesco kondigde dinsdag aan een basisplaats te zullen inruimen voor de rechtsback in de wedstrijd tegen Crotone. Karsdorp maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Rome.

Bij de medische keuring kwam aan het licht dat Karsdorp kampte met knieklachten. In overleg werd afgesproken dat Karsdorp onder het mes moest en dat hij na zo'n zes weken kon aansluiten bij zijn nieuwe club. Omdat Karsdorp last bleef houden van zijn knie heeft het herstel langer geduurd dan van te voren was gedacht. Karsdorp werd door Feyenoord voor ruim 17 miljoen euro verkocht aan de Italiaanse topclub.