Storing bij gemeentelijk telefoonnummer 14 010

Het gemeentelijke telefoonnummer 14 010 is getroffen door een storing. Dat meldt de gemeente dinsdagmiddag. Het nummer is niet bereikbaar. 14 010 is het nummer waarop burgers vragen kunnen stellen en meldingen kunnen doen.

Bezoek aanmelden voor parkeren kan nog wel, laat de gemeente weten.