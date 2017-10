Duizendpoot Elfie Tromp te gast in Rijnmond Nu

Theatervoorstelling in Walhalla

Elfie Tromp komt haar liefdesverdriet uithuilen op de schouder van Ronald van Oudheusden. In het laatste uur van Rijnmond Nu praten we met schrijfster Elfie onder andere over Monster Love Town, haar theatervoorstelling en natuurlijk over al haar andere kwaliteiten en prestaties.

Geschreven door Danique Crijnen

