Van Bronckhorst:'Ik heb nog steeds emotie'

Giovanni van Bronckhorst reageerde aangeslagen zondag na de 4-1 nederlaag tegen aartsrivaal Ajax. Dinsdag vertelde de trainer bij Feyenoord TV dat hij nog steeds de nederlaag niet helemaal heeft verwerkt. 'Nog steeds heb ik wel veel emotie, maar het is nu twee dagen later. Ik heb de wedstrijd teruggekeken en besproken met de spelers. De eerste emotie is altijd het meest heftig', zegt Van Bronckhorst op het clubkanaal.

Woensdag moet Feyenoord de negatieve reeks resulaten doorbreken met een zege in de Kuip op hoofdklasser Swift in het KNVB bekertoernooi. Van Bronckhorst heeft de tegenstander van woensdag hetzelfde benaderd als alle andere tegenstanders. 'Natuurlijk kan je ze minder volgen, omdat ze minder op tv komen. Ze hebben gewonnen van Vitesse. Maar we hebben ze een aantal wedstrijden bekeken. Al met al moeten we gewoon winnen en dat gaan we ook doen. Winst is het enige dat telt', zegt de trainer van Feyenoord. Volgens Van Bronckhorst zijn sommige spelers op de terugweg na blessureleed. Renato Tapia trainde dinsdag alweer mee en Van Bronckhorst hoopt op korte termijn ook weer te beschikken over Sven van Beek, die in de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een heupblessure opliep. 'Sven heeft progressie gemaakt de laatste dagen en ik denk dat hij wel weer snel inzetbaar zal zijn', aldus Van Bronckhorst.