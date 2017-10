Brandweer tast in duister over explosie bij Rotterdams bedrijf

Foto Media TV

De brandweer en de politie tasten in het duister over een explosie bij een bedrijf in Rotterdam-Spaanse Polder. De ontploffing vond dinsdagmiddag plaats in de kelder van het pand aan de Vlaardingweg. Daarna brak brand uit. De brandweer heeft geen idee wat deze explosie heeft veroorzaakt. Dat kon niet gelijk worden ontdekt.

De brandweer en de politie rukten met groot materiaal uit. De explosie moet fiks zijn geweest. De ramen waren uit het gebouw gevlogen. Er waren 5 mensen in het gebouw op het moment van de brand. Van twee van hen vloog het haar in brand. Zij renden weg en werden niet meer aangetroffen. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het pand zat vroeger een fruithandel. Maar die ging in 2015 failliet. Het gebouw is in juli geveild. Welk bedrijf er nu in zit is niet bekend.