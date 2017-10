Alsnog afbouwen basisschool kost Rotterdam mogelijk tonnen extra

Mocht de Rotterdamse raad besluiten om basisschool Het Open Venster alsnog af te bouwen, dan kan dat de gemeente nog meer geld kosten. De school legt in dat geval een claim neer. Die kan jaarlijks in de tonnen lopen.

De gemeente Rotterdam is al voor vijftien miljoen euro het schip in gegaan met het project in Rotterdam-Lombardijen. Door problemen rond het pand en met de aannemer is er vier jaar na de start nog altijd geen nieuwe school aan de Catullusweg.

Burgemeester en wethouders wilden recent de koepelstichting PCBO geld geven om een nieuw, stenen gebouw te realiseren. Maar de meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten om te laten onderzoeken of een houten, duurzaam pand alsnog op de resten van de fundering kan worden gebouwd.

PCBO zit, schrijft het in een brief aan de raad, niet te wachten op het afbouwen. Allereerst wordt de school dan veel te groot. Oorspronkelijk werd verwacht dat Het Open Venster op 384 leerlingen kon rekenen. Nu, door alle vertraging, gaan de deskundigen uit van 229 leerlingen.

De stichting vreest dus in een te groot gebouw te komen met te weinig leerlingen. Dat betekent onnodig meer uitgaven (lege lokalen, hoge energierekening). Die hogere exploitatielasten worden niet gedekt omdat de vergoeding per leerling wordt berekend.

Schade

Daarnaast heeft de PCBO schade geleden door alle vertraging. Het verschil (384-229) van 155 leerlingen (x 5000 euro per leerlingen) betekent 775.000 euro minder aan jaarlijkse bijdrage van de overheid. Daar staan uiteraard veel lagere uitgaven tegenover. 'Maar schade is er', staat in de brief.

Het verhuren van lege lokalen zou een optie zijn. Maar de PCBO vindt dat het spelen van huurbaas geen risico is dat een onderwijsorganisatie zou moeten dragen.

Besluit

Het onderzoek naar de gevolgen van het eventueel afbouwen van een houten constructie start binnenkort. Daarna neemt de Rotterdamse raad een besluit.