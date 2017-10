Gratis wasjes draaien in Museum Boijmans van Beuningen groot succes

De gratis wassalon in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is een groot succes. Sinds de opening draaien de wasmachines continu.

Wassalon Boijmans is onderdeel van de tentoonstelling Change the system, met ontwerpen van designers die de wereld een beetje anders willen maken. Bezoekers die hun vuile was meenemen mogen gratis het museum in en gratis hun was draaien.

De Rotterdamse kunstenaar Manon van Hoeckel kwam met het idee om een wasserette in het museum te maken. Ze hoopt daarmee vreemden met elkaar in contact te brengen. "In het museum wordt weinig gepraat", zegt ze.

"We hebben allemaal toch een beetje geleerd dat je daar hooguit mag fluisteren. Maar juist nu er zulke belangrijke zaken worden belicht in het museum, zou ik het mooi vinden als mensen daarover in gesprek gaan. Een wasserette is daarvoor de ideale plek. Terwijl je wacht op je was, knoop je een gesprek aan."

Door de voortschrijdende technologie komen mensen steeds minder met elkaar in contact, vindt Van Hoeckel. "Je bankzaken regel je via internet, de weg vragen hoeft niet meer want iedereen heeft google maps op zijn smartphone. Maar het is juist zo goed om met allerlei mensen te praten. Dat verandert je kijk op de wereld en alles wat daarin gebeurt."

Miguel Sanches komt uit Chili en heeft hier een sportschool. Hij was nog nooit in Boijmans geweest, maar komt nu zijn trainingspakken wassen. "Ik vind het een geweldig idee", zegt hij. "Zo kan ik nieuwe mensen ontmoeten en mijn Nederlands oefenen."

Sibel Eskici is inmiddels vaste klant. Ze draait de ene was na de andere en voert ondertussen lange gesprekken, met de vrijwilligers in het museum of met andere wasklanten. "Aan kunst kijken ben ik nog niet eens toegekomen."