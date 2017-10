Vertrekkend wethouder Hugo de Jonge in afscheidsinterview: 'dit werk met hart en ziel gedaan'

De vertrekkende Rotterdams wethouder Hugo de Jonge, die minister en vicepremier wordt in Den Haag, neemt afscheid van de lokale politiek. Daarom gaf hij dinsdagmiddag een uitgebreid afscheidsinterview aan TV Rijnmond. "Ik heb genoten van mijn Rotterdamse jaren.''

Hij kijkt tevreden terug op zijn tijd als wethouder, vertelt De Jonge (CDA) in het gesprek. "Ik heb dit werk met hart en ziel gedaan. Ik wilde graag het verschil maken in het leven van mensen. Als wethouder ben ik vooral bezig geweest met dingen die minder zichtbaar zijn, maar die zeker niet minder belangrijk waren in het leven van mensen. Het onderwijs bijvoorbeeld.''

"Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren allemaal in de stad is veranderd, dan is dat ongelooflijk veel. De jeugdcriminaliteit is bijvoorbeeld ontzettend gedaald. De eenzaamheid is zelfs gedaald, voor het eerst sinds jaren. Als je nu als kind wordt geboren in Rotterdam ben je beter af."

Lijstjes

Het gaat goed met de stad die hij als politicus achterlaat, vindt De Jonge. "Rotterdam stond er slecht voor, de stad voerde allemaal slechte lijstjes aan. Je ziet de stad ontzettend veranderen. Rotterdam is nu van de mooie lijstjes."

Een ding zal hem straks bekend voorkomen. In Rotterdam had de coalitie slechts een krappe meerderheid, in Den Haag ook. "Ik ben het gewend. Maar ik vind dat je nooit moet leunen op de coalitie alleen. Met alle plannen die je maakt moet je proberen een veel grotere groep te enthousiasmeren.''

Met dat enthousiasme duikt hij nu Den Haag in. "Ik kijk uit naar de debatten met de Tweede Kamer. Daar heb ik in Rotterdam ook veel plezier aan beleefd."

Orgel

De vertrekkende wethouder werd dinsdag getrakteerd op een lied van de organist van het Stadhuis kado, die You'll Never Walk Alone speelde. Dat ontroerde De Jonge, die nog nooit bij het orgel bleek te zijn geweest. "Mooi, man!'

De Jonge blijft in Rotterdam wonen.