Krimpenerwaard College weer open: vloer blijkt toch veilig

Het Krimpenerwaard College gaat weer open.

Het Krimpenerwaard College gaat woensdagochtend weer open. De school in Krimpen aan den IJssel was twee dagen dicht, nadat bleek dat het gebouw mogelijk een onveilige vloer heeft.Bij de bouw in 2015 werd namelijk dezelfde constructie gebruikt als bij de bouw van de parkeergarage in Eindhoven. Die stortte afgelopen mei in.

Experts hebben nu vastgesteld dat de vloerconstructie van het Krimpenerwaard College veilig is. De lessen worden daarom morgen weer hervat. Bestuurder Ad Keller schreef bij het sluiten van de school een brief aan ouders en leerlingen: "Het sluiten van de school is onvermijdelijk. We kunnen en mogen geen risico’s lopen met onze leerlingen, personeelsleden en overige gebruikers." De examens die gepland hadden konden wel door gaan. Deze vonden plaats in de gymzaal. De problemen in deze regio zijn nog niet voorbij. In Rotterdam zijn nog drie gebouwen op slot. Naast het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit, gaat het om nog twee andere gebouwen. Welke dat zijn, wil de gemeente niet bekendmaken.