Bewoners van straat in Volgerlanden voelen zich ingesloten

De bewoners van een huizenblok aan de Aardbeigaarde in nieuwbouwwijk Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht vrezen dat de hulpdiensten hun woningen niet kunnen bereiken bij een noodgeval.

De enige weg bij hun woningblok is sinds kort afgeschermd door een lang hek, omdat daarachter nieuwe woningen gebouwd worden. Aan de andere kant van het blok woningen is een parkeerterrein, maar dat is nog niet af en dus ook afgezet met hekken. Het stuk voor hun woningen is niet met de auto bereikbaar. Dat is wandelgebied met daarachter een kanaaltje.

Overkant

Personeel met ambulance of brandweer moet dus aan de overkant van het water via een parkeerterrein naast een zelfde soort huizenblok het voetgangersgebied inrijden, tot aan het hek langs de weg voor bouwverkeer en dan lopen naar de overkant van het water om hun woningen te bereiken.

Verschillende bewoners krijgen het benauwd bij het idee dat er brand uit zou breken. "Al zouden ze maar één zo'n hekdeel weghalen. Dat ik er in ieder geval uit kan daar", zegt een van de bewoners.

Aanrijroute

Veiligheidsadviseur Jan Maaskant van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zegt dat dinsdagmorgen de aanrijroutes nog getest zijn met een grote brandweerwagen en dat ging goed.

"Ze kunnen de woningen gewoon bereiken", zegt Maaskant. "Er zijn meer autovrije gebieden in het land, en een galerijflat kun je ook niet op met een wagen. Er moet soms een stuk gelopen worden. Waterslangen kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot 180 meter. Nou, zo lang is dit huizenblok niet hoor."

In de wijk Volgerlanden wordt al acht jaar gebouwd. De bouw heeft een tijd stilgelegen door de crisis, maar is nu weer volop aan de gang. Dat levert de nodige overlast op.

Auto

"Het is zo jammer dat ze nooit dingen af maken", zegt bewoner Aad Sterrenburg. "Ze hadden het parkeerterrein hier meteen af moeten maken, toen onze woningen klaar waren. Nu is het afgesloten en moeten we een heel stuk de wijk door voor we bij onze auto zijn."

En omdat die parkeerterreinen vaak ook niet bestraat zijn, hebben bewoners al verschillende keren in de modder gestaan. "Vorige keer moest ik een paar laarzen meenemen, omdat ik tot mijn enkels in het water stond", zegt Karin Delhaas.

Aad Sterrenburg zegt de afgelopen jaren vele e-mails en brieven te hebben geschreven aan de gemeente, maar vaak krijgt hij niet eens antwoord. "Of er wordt gereageerd op een stukje van het verhaal, maar op de overlast gaan ze niet in."

Overleg

Volgende week staat er een gesprek gepland tussen de burgemeester en de bewoners over de bouw-overlast in Volgerlanden.