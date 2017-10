FC Reismond: Frank Stout bezoekt stadion in Charkov

FC Reismond: Frank Stout bezoekt stadion in Charkov

7 Minuten staat deze week in het teken van FC Reismond, het voetbalreisprogramma in aanloop naar de uitwedstrijden die Feyenoord speelt in de Champions League. Frank Stout gaat deze week naar Oekraïne en reist vandaag per nachttrein van Kiev naar Charkov om vervolgens een rondleiding te krijgen in het stadion waar Feyenoord volgende week speelt.

Vliegen op Kiev is goedkoper dan vliegen op Charkov. Vanuit de hoofdstad is het een uur vliegen naar Charkov, maar veel avontuurlijker is het om de trein te pakken. Helemaal de nachttrein. Maar heel comfortabel is het niet, zo ervaart Frank, die geen oog dicht doet. Eenmaal in Charkov ontmoet hij de Belg Tom Murrath, die werkt in het Metalist Stadium. Samen met de gids Genna geeft hij een rondleiding door het prachtige stadion van Metalist 1925 en waar Shakhtar Donetsk ook haar thuiswedstrijden speelt. Bekijk hierboven de tweede aflevering van FC Reismond. Woensdag en donderdag gaat het voetbalreisprogramma verder vanuit Charkov, de stad waar Feyenoord 1 november speelt tegen Shakhtar Donetsk.