RvvH stoot Barendrecht uit de VoetbalRijnmond Cup

Hoofdklasser RvvH heeft tweede divisionist Barendrecht uit de VoetbalRijnmond Cup geknikkerd. De derby werd met 4-3 gewonnen door de club uit Ridderkerk.

Sanzio Dieterich was de grote man namens RvvH. De vlugge aanvaller scoorde al drie keer in de eerste helft en mede daardoor ging de thuisploeg met een voorsprong van 3-2 de rust in. Na rust werd het uit een corner 4-2 door een mooie kopbal van Guytano dos Santos welke is te zien in de video. De aansluitingstreffer van Barendrecht kwam pas in blessuretijd.

