VIDEO: Franken stopt na 11 jaar als trainer bij RvvH

Als trainer van de dames, het tweede en vijf jaar het eerste is Giovanni Franken al 11 jaar verbonden aan het Ridderkerkse RvvH. Daar komt na dit seizoen een einde aan. 'Het is tijd voor een volgende stap.'

Franken draaide met RvvH jaren achter elkaar mee in top van de Hoofdklasse en wist zelfs voor één seizoen de Topklasse te bereiken. Sinds vorig jaar is RvvH wat meer in de onderste regionen van de Hoofdklasse te vinden. Zo staat het momenteel voorlaatste.

Waarom Franken nu stopt, legt hij uit in het interview in de video. Daarin vertelt hij ook wat zijn ambities zijn voor de toekomst.