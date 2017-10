Bomenkap Schiedam grotendeels van de baan

De bijeenkomst over de bomenkap was druk bezocht.

De bomenkap aan de Westfrankelandsedijk in Schiedam is grotendeels van de baan. Na een bijeenkomst met meer dan honderd boze Schiedammers heeft de gemeente besloten het plan aan te passen.

De tachtig bomen moesten weg vanwege de aanleg van een nieuw, regionaal (snel)fietspad .

"We hebben goed en met aandacht naar alle inbreng geluisterd", laat burgemeester Lamers weten in een reactie. "Daarom hebben we besloten om de huidige voorgenomen reconstructie te vervangen door een variant waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven."

Hoe de nieuwe situatie eruit zal zien, wordt de komende weken onderzocht. De burgemeester belooft de inbreng van de bijeenkomst mee te nemen in de gesprekken. De werkzaamheden aan de Westfrankelandsedijk zijn tijdelijk opgeschort.