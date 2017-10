Dabben in de klas dankzij Citylab010

Je kunt het zo gek niet bedenken: een servies gemaakt van Rotterdams fijnstof, gedichten op een geopende brug over de Schie of een dabbende robot in de kleuterklas. En dat zijn nog maar drie van de vele plannen van Citylab010 die dinsdagavond werden gepresenteerd in de Hogeschool Rotterdam.

Citylab010 wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Het is een soort ideeënbus waar iedere Rotterdammer een plan in kan stoppen. De gemeente Rotterdam stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar om plannen die innovatief zijn en goed voor de stad uit te voeren. Dit jaar zijn er meer dan 200 plannen ingediend en krijgen 53 plannenmakers de beoogde gemeentelijke subsidie. Tijdens de presentatie van hun plannen op dinsdagavond straalden zij nog helemaal. "Dankzij dit geld kunnen wij ons lesprogramma verder gaan ontwikkelen," zegt Joachim de Greeff. Hij ontwikkelde samen met Tim Micklinghoff 'Nao Nou! Een robot voor in de kleuterklas'. "Deze robot gaat de leerkrachten ondersteunen met allerlei lessen over woordenschat, rekenen. Allerlei dingen om het onderwijs te verbeteren", vertelt Tim enthousiast. "En hij kan dabben, een van zijn populairste moves!" Ook Jiske Foppe kan haar geluk niet op. Zij bedacht samen met Daniël Dee het plan 'OPEN DICHT bruggedichten'. Met het geld van Citylab010 gaan zij de bruggen over de Schie in Delfshaven verfraaien met gedichten. "De uitvoering wordt nog een heel spannend traject, want ze komen aan de onderkant van de brug. De komende maanden gaan we daar naar kijken", aldus Jiske. De eerste brug zou in de zomer van 2018 klaar moeten zijn. "Ik geloof het pas als het er op staat hoor, maar het wordt nu steeds echter." De komende tijd is het tweetal ook druk bezig met de selectie van de bruggedichten. En Rotterdammers kunnen daarbij helpen. "Wij nodigen alle Rotterdammers uit om hun favoriete gedicht te mailen naar mijntip@bruggedichten.nl, dan nemen wij het mee in de selectie," besluit Jiske.