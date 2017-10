Schiedam en Sliedrecht houden aandelen Eneco

De gemeenten Schiedam, Sliedrecht en Delft hebben besloten de aandelen in energiebedrijf Eneco te behouden. Ze stemden tegen de verkoop. Eerder werd al duidelijk dat grootaandeelhouder Rotterdam de aandelen wel wil verkopen.

De gemeenten hebben nu voor een principebesluit gestemd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moet nog een keer definitief worden gestemd, pas daarna staat het besluit vast.

In Schiedam was een krappe meerderheid van de raad tegen de verkoop. Het werd 18 tegen 17. De fractie van Leefbaar was tegen de verkoop, dus voor de motie. Hun stemmen tegen de motie zouden een vergissing geweest zijn.