Rotterdamse rederij gaat Sint Maarten helpen

De Rotterdamse rederij Nirint gaat een rol spelen in de wederopbouw van Sint Maarten en Dominca. Het bedrijf is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken benaderd om hulpgoederen te vervoeren. Sint Maarten is begin september zwaar getroffen door orkaan Irma.

"Wat we vervoeren variëert van buldozers en kranen en daarnaast ook nog een aantal containers met schoolspullen en constructiemateriaal", vertelt Henny Huigen, directeur van Nirint Shipping.

De rederij doet zaken in het Caraïbisch gebied en is dus bekend in het gebied. "We weten inderdaad wel hoe we moeten varen", zegt Huigen. De uitdaging ligt voor de rederij op een ander vlak: "het lossen op Sint Maarten is nu wel behoorlijk ingewikkeld. Dat moet met eigen scheepskranen gebeuren, en er is geen infrastructuur. Maar met een beetje improvisatie komen we daar wel uit."

Het eerste schip wordt 13 november volgeladen en zal daarna richting Sint Maarten gaan. Huigen denkt dat het niet de laatste verscheping zal zijn, maar daar zijn nog geen afspraken over gemaakt.

Al vaart de rederij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, ze doen het toch voor een lager tarief, zegt Huigen: "Het gaat voor redelijk uitgeknepen tarieven, maar ach. Het is voor een goed doel."