Rotterdamse wethouder: 'Ik wil niet dat er onnodige paniek uitbreekt'

De Rotterdamse wethouder Simons maakt niet bekend welke twee gebouwen er naast het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit mogelijk een onveilige vloer hebben. ''Als we dat doen, breekt er onnodige paniek uit'', zei hij woensdagmorgen in de commissie bouwen.

Wel zei Simons dat het risico van één van de twee gebouwen in eerste instantie als hoog werd ingeschat. Na onderzoek lijkt dat toch anders te zijn. Het derde pand staat nog leeg.

Simons reageerde op een vraag van het raadslid Judith Bokhove (GroenLinks), die meer duidelijkheid wil. ''Ik kan geen reden verzinnen om het niet bekend te maken", zei Bokhove voorafgaand.

Ook Leefbaar-raadslid Dries Mosch kon zijn wethouder niet volgen. "Ik zou zeggen: maak het lekker bekend. Nu staat iedereen om zich heen te kijken waar een nieuw gebouw staat. Ik denk dat mensen nerveuzer worden als ze het niet weten, dan als ze het wel zouden weten", aldus Mosch.

Het is aan de raadsleden om te bepalen of ze met hun zoektocht verder gaan.

Simons had eerder deze week de raad een brief gestuurd over de panden. Hij vindt het een zaak van de eigenaren om eventueel naar buiten te brengen om welke gebouwen het gaat.