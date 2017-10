Refresco stemt in met overname

De Rotterdamse frisdrankbottelaar Refresco gaat akkkoord met een overname door de Franse investeerder PAI. De twee zijn er na onderhandelingen uitgekomen.

Refresco is bekend van onder meer de Wicky-pakjes. De Fransen legden onlangs een voorstel van 1,6 miljard euro op tafel en dat is prima, zegt Refresco. In april wees het Rotterdamse bedrijf een voorstel van 1,4 miljard euro nog af.

Het bedrijf heeft zelf de laatste tijd ook niet stilgezeten op het gebied van overnamen. Afgelopen zomer werd de aankoop aangekondigd van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse branchegenoot Cott. Daar betaalt Refresco zo'n 1,1 miljard euro voor. De transactie met Cott wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond.

PAI is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties. Ook Hunkemöller was enkele jaren eigendom van de vroegere investeringstak van de Franse bank BNP Paribas.