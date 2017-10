LIVEBLOG: provincie praat over DuPont/Chemours

In het provinciehuis in Den Haag is een hoorzitting begonnen over de onrust rond de fabrieken van DuPont en Chemours in Dordrecht. De bijeenkomst is nodig om een vergunning te kunnen verlenen.

Aanwezig zijn naast de Statenleden, raadsleden uit de Drechtsteden, toxicologen en vertegenwoordigers van de milieudiensten DCMR en OZHZ. Vertegenwoordigers van het bedrijf komen nu niet aan het woord, maar zijn als toehoorder aanwezig. Tegelijk met het overleg is een bus met actievoerders afgereisd naar het provinciehuis om van zich te laten horen. Ze demonstreren tegen de uitstoot van GenX in het drinkwater.



Verslaggever Thijs Blom is aanwezig en twittert erover: