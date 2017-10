Rector Krimpenerwaard College: 'We waren vijf dagen helemaal van slag'

Het waren vijf spannende en onzekere dagen voor het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel. "We waren vijf dagen helemaal van slag", vertelt rector Ad Keller. "Het begon met het nieuws op vrijdag, toen moest de hele constructie herberekend worden. Daar heb je geen grip op, dat ligt buiten je macht."

"Achteraf valt de schade voor de onderwijstijd eigenlijk heel erg mee", vertelt de rector. De leerlingen hebben uiteindelijk maar één dag van de schoolexamens gemist.

"Ik heb gewoon hard doorgeleerd voor de toetsen", vertelt een van de leerlingen. "We wisten niet echt wat er aan de hand was. Maar als ze zeggen dat het goed is, dan neem ik aan dat het nu gewoon goed is."

Dat de school weer open is, is niet op goed geloof gebaseerd, benadrukt de rector: "je kan iemand niet zomaar op z'n blauwe ogen geloven. Hier ligt een heel gedegen onderzoek ten grondslag aan. Dagen werk. Op basis van die gegevens is de conclusie getrokken."

Al met al is de rector zeer tevreden over hoe ze de situatie aangepakt hebben. "Het was toch een crisis die we hebben meegemaakt", zegt Keller. "Voordat je dan weer het ritme oppakt, dat duurt eventjes. Het kost altijd tijd en energie."