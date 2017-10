Mannen knippen haar van scholiere Spijkenisse

Foto: archief

Een scholiere van My College is woensdagmorgen in Spijkenisse een stuk haar kwijtgeraakt. Ze werd onderweg naar school door drie mannen klemgereden. Daarna werd het haar afgeknipt.

Volgens de scholiere zouden de drie mannen, tussen de 18 en 25 jaar, bij hun actie het gezicht bedekt hebben gehad. Bij de zoektocht naar de daders werd door de politie de helikopter ingezet.