Scholiere Spijkenisse liegt over afknippen haar

Een scholiere van My College in Spijkenisse heeft woensdagmorgen de politie veel werk bezorgd. Ze vertelde dat drie mannen een stuk haar hadden afgeknipt. Later bleek dat verhaal niet waar, aldus de politie.

De leerlinge zei dat ze onderweg naar school door drie mannen zou zijn klemgereden. Daarna zou het haar zijn afgeknipt. Volgens de scholiere zouden de drie mannen, tussen de 18 en 25 jaar, bij hun actie het gezicht hebben bedekt. Bij de zoektocht naar de daders werd ook de politiehelikopter ingezet. De politie laat weten dat 'het meisje de hulp krijgt die ze nodig heeft'.