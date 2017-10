Mobike start met 150 deelfietsen in Rotterdam

Foto: Mobike

Er is weer een nieuwe aanbieder van deelfietsen in Rotterdam. Na onder meer Obike en Gobike is woensdag het internationale bedrijf Mobike begonnen met 150 fietsen in de stad.

Het gaat eerst om een proef, waarbij gekeken wordt hoe vaak de fietsen gebruikt worden. Als die succesvol is, komen er meer deelfietsen. De fietsen zijn voorzien van een GPS-tracker, zodat altijd de locatie van de fiets te achterhalen is. Een speciaal team van Mobike kan ervoor zorgen dat verkeerd geparkeerde fietsen worden verplaatst. Ook worden defecte exemplaren vervangen. Rotterdam telt door het toenemende aantal aanbieders inmiddels duizenden deelfietsen in de stad. Niet iedereen is daar blij mee. Ze blokkeren regelmatig voetpaden of nemen schaarse fietsparkeerplekken in beslag. Binnenkort komt het gemeentebestuur met een visie op de deelfiets. Mobike is pas een jaar geleden van start gegaan en leent inmiddels 7 miljoen fietsen uit in landen als China, Italië, Japan en de Verenigde Staten. Rotterdam is de eerste stad in Nederland waar het bedrijf actief is.