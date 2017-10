De Goudprijs van vandaag

Voordelige goudkoers



De goudprijs is laatste jaren erg grillig geweest. De goudkoers veranderde constant van heel hoog naar laag.

Momenteel is de koers zeer interessant voor goudbezitters. Het is een goede tijd om goud te verkopen. Oude juwelen bewaren, die zelden nog gedragen worden, is eigenlijk zonde. Vooral als u wat extra geld nodig heeft of opzij wilt zetten, met een mooie bestemming.

Wij bieden u de mogelijkheid om het maximale uit uw goud te halen door u de beste goudprijs uit te betalen, gebaseerd op de hoogste goudkoers.



De goudprijs vandaag



Gehalte/Karaat Gram prijzen

14 karaat goud 585 € 18,30

18 karaat goud 750* € 23,46

20 karaat goud 833 € 26,06

21 karaat goud 875 € 27,37

21,6 karaat goud 900 € 28,15

22 karaat goud 916 € 28,62

23 karaat goud 983 € 28,62

24 karaat goud 999 goudbaar € 34,08



hoogste goudprijsHet Hoogste Goudprijs Principe!

Bij MaxGoud hanteren wij Het Hoogste Goudprijs Principe! Hoe beter wij ons werk doen, hoe meer wij verdienen aan de verkoop van onze juwelen,

hoe meer wij u kunnen betalen per gram goud.



Onze bekwame

en ervaren goudsmeden maken dermate mooie en waardevolle juwelen die wij voor de beste prijs kunnen verkopen.



Gevolg: U krijgt ook de beste prijs voor uw goud! Nog niet overtuigd dat wij de beste goudinkoper zijn?

Voordelen van goud verkopen aan MaxGoud:

Wij betalen contant geld voor u goud! U ontvangt direct het bedrag. U hoeft niets terug te kopen.



Vrijblijvend taxeren en sorteren. Kom langs met uw juwelen munten en ontdek hoeveel die waard zijn. U bent niet verplicht om te verkopen;

Wij kopen goud, zilver en platina en alle andere edelmetalen in. Het maakt niet uit of het kapot, beschadigd, oud of nieuw is.