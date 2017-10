Vier Dordtse gebouwen mogelijk onveilig

Ook in Dordrecht staan vier gebouwen waarvan de betonvloeren onderzocht worden omdat ze mogelijk onveilig zijn. Dat zegt wethouder Piet Sleeking.

In de panden is dezelfde vloerconstructie gebruikt als bij de parkeergarage in Eindhoven. Die stortte afgelopen mei in.

Om welke gebouwen het gaat wil de wethouder niet zeggen om onrust te voorkomen. Het gaat om vier panden die op dit moment in gebruik zijn, maar er zou geen sprake zijn van een hoog risico.