RIVM geeft in december advies over moestuintjes rond Chemours/DuPont

In december komt er mogelijk meer duidelijkheid over de gevaren van GenX voor moestuintjes in de directe omgeving van Chemours/DuPont in Dordrecht. Er volgt dan een tussenraportage. Dat zei Joke Hermans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tijdens een hoorzitting in het provinciehuis over het verlenen van een nieuwe vergunning voor het bedrijf.

Volgens haar is GenX minder giftig dan het kankerverwekkende PFOA, de stof die het bedrijf tot 2012 gebruikte bij het maken van teflon. Maar toxicoloog Jacob de Boer van de VU is het met die zienswijze van het RIVM niet eens. Hij is specialist op het gebied van onderzoek naar stoffen als GenX en geeft het advies voorlopig nog niets te eten uit moestuintjes in de omgeving. Volgens De Boer is GenX juist erg vergelijkbaar met PFOA. "Dit soort stoffen moet je niet in het milieu willen hebben." Regelgeving

Tijdens de hoorzitting werd er gehamerd op strengere regelgeving om problemen zoals bij CuPont/Chemours in de toekomst te voorkomen. Zo zei een vertegenwoordiger van drinkwaterbedrijf Oasen dat betere regelgeving de kwaliteit van het drinkwater moet beschermen. Koolstoffilter

Verder sprak Arie Deelen van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Volgens hem werken zowel de overheid als het bedrijf met succes aan het beperken van de uitstoot van de stoffen. Zo is er een proef met een speciaal koolstoffilter. Een woordvoerder van Chemours/Pont vulde aan dat sinds de invoering van het gebruik van GenX in 2012 de uitstoot ieder jaar omlaag gebracht. En het zou nog minder worden met het nieuwe koolstoffilter.